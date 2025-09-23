Lazio - Roma, Tavares multato dalla società? Interviene Fabiani: "Non è andato via"

RASSEGNA STAMPA - Un bisticcio in campo, un primo confronto nello spogliatoio e l'atteggiamento di Nuno Tavares condannato dalla squadra e società. Come riporta il Messaggero, il direttore sportivo Angelo Fabiani è intervenuto sull'accaduto per fare chiarezza: "Non è andato via dallo stadio. Alla fine era ovviamente arrabbiato e deluso, come tutti. Non ci sarà nessuna multa per un errore tecnico che può commettere chiunque in campo".

La società dunque non ha intenzione di prendere alcun provvedimento disciplinare e quindi niente multa ma un messaggio a Tavares potrebbe darlo Sarri lasciandolo in panchina lunedì a Genova. E’ immaginabile a questo punto anche un chiarimento tra Zaccagni, che è anche nelle vesti di capitano, e Tavares.

