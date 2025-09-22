Lazio, Di Gennaro: "Pari non arrivato anche per un po' di sfortuna"

Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Antonio Di Gennaro ha commentato il derby della Capitale vinto dalla Roma con il gol di Pellegrini nonostante una buona prestazione della Lazio che ha però pagato l'errore di Tavares e non è riuscita a concretizzare le occasioni da gol avute come quella di Dia: "Il pareggio non è arrivato per un po' di sfortuna e per bravura del portiere. In 11 contro 10 la Roma si è un po' disunita", queste le sue parole.

