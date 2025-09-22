Lazio, le cifre della cessione di Tchaouna al Burnley: tutti i dettagli

È stato approvato il progetto di bilancio della Lazio al 30 giugno 2025. All'interno sono presenti anche le cifre della cessione di Loum Tchaouna al Burnley, avvenuta a luglio. Si tratta di un'operazione a titolo definitivo per 15,25 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita, come si legge nel comunicato stampa della società: "sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di un giocatore a titolo definitivo per un prezzo di cessione di Euro 15,25 milioni, Iva esclusa, più un sell-on del 10% sulla futura rivendita con un risparmio di retribuzioni di Euro 1,73 milioni". Il francese era stato acquistato per circa 8,7 milioni.

