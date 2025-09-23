Lazio, riaperta la campagna abbonamenti: i primi dati sulle tessere vendute

RASSEGNA STAMPA - Dopo il derby della Capitale, la Lazio ha fatto un annuncio importante. Dalle 12 di ieri, lunedì 22 settembre, il club ha riaperto la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Si riparte dai 29.163 abbonati di quest'estate e ci sarà tempo fino a giovedì 25 settembre alle ore 23:59 per acquistare un posto allo Stadio Olimpico per le partite casalinghe della squadra di Sarri.

Come riporta il Messaggero, a poche ore dalla riapertura della finestra dedicata alle tessere, si registrano appena un centinaio di abbonamenti sottoscritti ma ci sarà tempo sino a dopodomani alle 23.59, anche se il derby perso peserà sulla rincorsa al record (30.333) dell'era Lotito.

