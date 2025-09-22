Lazio, svelati i ricavi dai diritti tv: ecco quanto ha guadagnato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio ha reso noto, con un comunicato pubblicato su marketscreener.com, i dettagli relativi al Bilancio Approvato e Consolidato al 30 giugno del 2025. Al’interno vengono svelate anche le cifre dei ricavi relativi alle gare giocate dai biancocelesti, i diritti tv e pubblicità, sponsor e royalties,oltre che quelli provenienti dalla gestione dei diritti dei calciatori.

“Il Valore della produzione al 30 giugno 2025 è costituito da Ricavi da gare per Euro 22,89, Diritti TV ed altre Concessioni per Euro 94,47 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità e royalties per Euro 18,51 milioni, da gestione diritti calciatori per Euro 2,90 milioni, da merchandising per Euro 2,36 milioni ed Altri ricavi e proventi per Euro 4,91 milioni”.

