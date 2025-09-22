Lazio, da Noslin a Dele-Bashiru: quanti milioni spesi per i riscatti...

Tutti in estate. La Lazio ha pagato tantissimi riscatti proprio negli ultimi mesi, come si legge dal bilancio della società biancoceleste approvato al 30 giugno 2025. Oltre a Belahyane (10,3) e Provstgaard (4,5), sono stati spesi 17 milioni per Rovella, 16,7 per Noslin, 8,7 per Tchaouna, 6 per Nuno Tavares, 5.4 per Dele-Bashiru, 4,4 per Gigot e 4 per Pellegrini, per un totale di 77 milioni di euro.

