Lazio, chiuso in perdita l'esercizio di bilancio al 30 giugno 2025: i dati

È stato approvato il progetto di bilancio della Lazio al 30 giugno 2025. Come si legge nel comunicato stampa pubblicato dopo l'approvazione delle cifre, la società biancoceleste ha chiuso l'esercizio in perdita nel periodo tra il 1 luglio 2024 e il 30 giugno 2025 in perdita. Si tratta di un utile netto in negativo di 17.16 milioni di euro.

