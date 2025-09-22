Pallone d’Oro: trionfa Dembelé, secondo Yamal. I premi
22.09.2025 22:58 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
È Ousmane Dembelé il vincitore del Pallone d’Oro 2024-2025. Il prestigioso premio va alla stella del Psg che, oltre al triplete vinto da protagonista, si è anche laureato capocannoniere della Ligue 1 con 21 gol. Seconda piazza per l’altro favorito della vigilia Lamine Yamal che porta a casa il Trofeo Kopa riservato al miglior giovane.
Nono posto per il portiere della Nazionale Donnarumma che vince il premio Yasin. È invece McTominay il migliore della Serie A, diciottesimo, seguito da Lautaro (ventesimo) e Dumfries al numero 25