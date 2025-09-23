Lazio, aumenta il costo di Noslin a bilancio: ecco le ultime cifre

Ecco quanto ha speso la Lazio per l'acquisto di Tijjani Noslin. È aumentato ancora a bilancio il costo dell'attaccante olandese, arrivato l'estate scorsa dal Verona. Nella relazione al 31 dicembre 2024, il suo cartellino ammontava a 15,9 milioni di euro. Nell'ultimo esercizio di bilancio, però, chiuso al 30 giugno 2025, il costo è salito fino a 16,789 milioni.

