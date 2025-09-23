Lazio, Guendouzi espulso nel derby: ora rischia una lunga squalifica...

RASSEGNA STAMPA - Se Sarri, la squadra e i tifosi faticano ormai a nascondere il fastidio per l’atteggiamento svogliato di Tavares – lontano parente del giocatore capace di firmare otto assist a inizio della scorsa stagione – il club è ancora più irritato per il gesto di Guendouzi.

Il francese si è fatto espellere a fine gara per "offese all’arbitro Sozza": una leggerezza che, scrive il Messaggero, gli costerà almeno due giornate di squalifica, contro Genoa e Torino. Il Giudice Sportivo, però, nelle prossime ore sarà chiamato a valutare la gravità dell’insulto reiterato e potrebbe quindi estendere lo stop anche alla sfida con l’Atalanta. Una tegola pesante in un momento già complicato per la Lazio.

