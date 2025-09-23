Lazio, ansia per Dele-Bashiru e Rovella: ecco quando sosterranno gli esami

RASSEGNA STAMPA - La situazione a centrocampo è più critica che mai, con Cataldi che è il solo giocatore di ruolo rimasto a disposizione. A Genova la Lazio si presenterà infatti senza Belahyane e Guendouzi (espulsi al derby), Rovella e Dele-Bashiru (usciti anzitempo dalla stracittadina per problemi fisici) e senza Vecino, guarito sulla carta ma che ancora non si sente pronto a tornare in campo.

Nello specifico, a preoccupare sono le situazioni di Rovella e Dele e a spiegare la situazione è il Corriere dello Sport: il primo soffre di pubalgia e nelle prossime ore dovrà decidere se operarsi o continuare con una terapia conservativa, che comunque richiederebbe diverso tempo; per il secondo, invece, si sospetta uno stiramento, ma sarà la risonanza magnetica fissata per oggi a fugare ogni dubbio.

