Lazio | Lotito al lavoro, trattativa in corso per il nuovo sponsor: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - E' stato approvato ieri il bilancio consolidato al 30 giugno 2025 con un decremento di 49,74 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto negativo di 66,30. Ma, come riporta il Messaggero, alla voce "evoluzione" Lotito prevede il ritorno all’equilibrio economico-finanziario-patrimoniale nel breve-medio termine tramite "la possibilità di operare nel trading dei diritti alle prestazioni sportive (plusvalenze con i big, ndr), il ritorno alle competizioni internazionali con i relativi introiti, la stipula di nuovi contratti di sponsorizzazione, e la valorizzazione di asset aziendali".

Infatti, sfumata la pista tech company, da settimane il patron sta trattando con una compagnia aerea per il main sponsor e studia dei crediti pregressi per sbloccare il “costo del lavoro allargato”, unico parametro ancora in piedi, per liberare definitivamente le operazioni della Lazio in inverno e non incorrere in nuovi stop a giugno prossimo.

