Lazio, il tifo organizzato: "Il tifoso della Roma aggredito? Una sciacallata inaccettabile" - VIDEO

In relazione hai fatti avvenuti al di fuori dello Stadio Olimpico di Roma dopo il triplice fischio del derby, dove un piccolo gruppo di tifosi della Lazio hanno aggredito un tifoso della Roma rientrante a casa dall'impianto capitolino, il tifo organizzato ha preso posizione intervenendo ai microfoni di Radio Laziale e condannando quanto avvenuto.

"In merito a quello che è successo a fine partita, e che si vede anche dai video emersi nelle ore successive al derby, noi vi diciamo che siamo cresciuti con un riferimento importante, quello di non essere mai così, di essere l'opposto di chi fa le prepotenze, di chi è arrogante e fa tanti contro pochi e se la prende con gli inermi, con i ragazzi tranquilli. Chi fa così è solo un coatto, solo un vile. Aggredire una persona che sta tornando a casa con il motorino non dimostra niente. Voglio sottolineare che queste cose non sono tollerate in nessun modo e verranno sempre contrastate e combattute. Per fortuna 2 ragazzi sono intervenuti e hanno fermato questo scempio. Ci tengo a sottolineare che queste sciacallate non ci sono mai piaciute e non le tolleriamo".

