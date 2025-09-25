Ufficiale | Il Monza passa a Brandon Berger: ma Galliani non sarà presidente. L'annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

Adriano Galliani non sarà il presidente del Monza. La società brianzola è ora di proprietà della Beckett Layne Ventures (Blv) dopo il closing che si è svolto questa mattina. Alla società di Brandon Berger, partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento, va l'80% delle quote del club, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026.

La nuova società aveva proposto a Galliani di ricoprire il ruolo di presidente che però l’ex ad non ha accettato: “Una scelta difficile presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi".

