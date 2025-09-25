Lazio, alle 23.59 si chiude la campagna abbonamenti: il post social della società

25.09.2025 12:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, alle 23.59 si chiude la campagna abbonamenti: il post social della società
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di lunedì 22 settembre la Lazio ha riaperto la campagna abbonamenti che chiuderà oggi giovedì 25 settembre alle 23.59. Al momento il bilancio è di circa 200 tessere sottoscritte che si uniscono ai 29.163 abbonati precedenti per un totale di 29.350.

La società, a poche ore dalla chiusura, ha invitato con un post social i tifosi a sottoscrivere il loro abbonamento: "La campagna abbonamenti chiuderà alle 23:59 di oggi!", si legge sui social.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.