Lazio, alle 23.59 si chiude la campagna abbonamenti: il post social della società
Nella giornata di lunedì 22 settembre la Lazio ha riaperto la campagna abbonamenti che chiuderà oggi giovedì 25 settembre alle 23.59. Al momento il bilancio è di circa 200 tessere sottoscritte che si uniscono ai 29.163 abbonati precedenti per un totale di 29.350.
La società, a poche ore dalla chiusura, ha invitato con un post social i tifosi a sottoscrivere il loro abbonamento: "La campagna abbonamenti chiuderà alle 23:59 di oggi!", si legge sui social.
⌛️ La campagna abbonamenti chiuderà alle 23:59 di oggi— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 25, 2025
