Lazio, confronto a Formello dopo il derby: Guendouzi, Belahyane e Tavares chiedono scusa

RASSEGNA STAMPA - A Formello la ripartenza è stata accesa da un confronto serrato, necessario per ricompattarsi e provare a rialzare subito la testa già a Marassi. Prima dell’allenamento, Sarri e il ds Fabiani hanno tenuto la squadra a rapporto per oltre mezz’ora, affrontando un avvio di stagione complicato e il pesante ko nel derby, segnato da errori individuali e troppo nervosismo.

In questo clima, spiega il Messaggero, sono arrivate le scuse dei protagonisti in negativo. Guendouzi e Belahyane, espulsi nella stracittadina, hanno chiesto perdono ai compagni. Specialmente il francese, che pagherà due giornate di squalifica per la reazione contro l’arbitro Sozza, lasciando il centrocampo in piena emergenza.

Scuse anche da parte di Nuno Tavares, finito sul banco degli imputati per il gol decisivo subito e per l’uscita furiosa dall’Olimpico. Un pomeriggio teso, ma utile a provare a ricostruire compattezza nel momento più difficile.

