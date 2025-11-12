Lazio, Sarri e il comunicato sugli arbitri: la sua reazione
Tra Sarri e la Lazio continuano a esserci problemi. Il mercato bloccato in estate è solo la prima incomprensione di una lunga serie dei mesi scorsi.
12.11.2025 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Ancora attriti. Tra Sarri e la Lazio continuano a esserci problemi. Il mercato bloccato in estate è solo la prima incomprensione di una lunga serie dei mesi scorsi.
L'ultima mossa del club che il tecnico non ha gradito riguarda il comunicato ufficiale che è stato pubblicato lunedì mattina. La società, infatti, ha ritrattato le parole di Sarri sugli arbitri italiani dopo la sconfitta contro l'Inter.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Comandante non ha apprezzato la nota del club, anche perché non è stato nemmeno avvertito.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.