Lazio, tre big possono andare via: la posizione di Sarri è chiara
Questione uscite. A gennaio con ogni probabilità il mercato sarà a saldo zero: per comprare bisognerà vendere. Sarri ha già fatto i suoi nomi e ha intenzione di porre il veto sui senatori.
12.11.2025 11:00 di Andrea Castellano
Alcuni big però hanno tanti corteggiatori. Come riportato da Il Messaggero, si tratta di Guendouzi, Isaksen e Castellanos, che porterebbero 25-30 milioni di euro ciascuno nelle casse del club.
In caso di cessioni di giocatori importanti, il tecnico chiederà alla società ricambi dello stesso livello. Altrimenti dirà pubblicamente di non essere stato seguito, come ha scritto lo stesso quotidiano.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.