Lazio | Tra lista e mercato, Sarri riflette su Dele-Bashiru
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri valuta diverse uscite in casa Lazio. Oltre a Noslin e Belahyane, il tecnico starebbe prendendo in considerazione anche Dele-Bashiru e Tavares, due profili rimasti ai margini nelle ultime settimane.
Il club, riporta il Corriere dello Sport, ha dato carta bianca all’allenatore sulle cessioni, anche se la dirigenza vorrebbe trattenere almeno Dele-Bashiru, su cui aveva deciso di scommettere nell'estate 2024. Il centrocampista nigeriano è guarito e atteso in gruppo tra oggi e domani, ma resta formalmente fuori rosa: la decisione sul suo reintegro spetta a Sarri.
Un ritorno, però, non potrebbe avvenire al posto di Basic, già escluso dalla lista. La società spera nel recupero del giocatore, anche perché l'esclusione dalla lista non renderebbe semplice una sua cessione.
