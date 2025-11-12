Calciomercato Lazio | Sarri sogna ancora Frattesi: le ultime
Si avvicina il mercato di gennaio. Con ogni probabilità, la Lazio potrà operare solamente a saldo zero, e quindi vendere e acquistare alla stessa cifra. Sarri, oltre ad aver stilato la lista dei giocatori da cedere, sta scegliendo anche i possibili
12.11.2025 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il mercato di gennaio. Con ogni probabilità, la Lazio potrà operare solamente a saldo zero, e quindi vendere e acquistare alla stessa cifra.
Sarri, oltre ad aver stilato la lista dei giocatori da cedere, sta scegliendo anche i possibili nuovi acquisti. La priorità sono degli innesti di qualità: come riportato da La Repubblica, il tecnico vuole una mezzala sinistra e sogna il colpo Frattesi (se n'era già parlato in estate).
L'operazione per arrivare al centrocampista dell'Inter però è molto complicata, visto anche l'ingaggio da tre milioni di euro netti. Più concreta, invece, l'opzione Ilic del Torino, che ha giocato pochissimo con Baroni.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.