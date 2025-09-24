Genoa, il punto verso la Lazio: recuperato Ostigard, passi avanti per Cornet

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Genoa si prepara alla Coppa Italia. Prima della gara di campionato contro la Lazio, i rossoblù domani alle 18 affronteranno l'Empoli. Per i prossimi impegni Vieira ha ritrovato in gruppo Ostigard, tornato a disposizione dopo il duro scontro con Castro nell'ultima partita contro il Bologna. È in miglioramento anche Cornet, che sta recuperando piano piano la sua condizione fisica.

