Lazio, Sarri si affida alla duttilità di Gila: è pronto a reinventarsi mediano

RASSEGNA STAMPA - Nel momento di massima difficoltà, Sarri si aggrappa a Mario Gila. Con il centrocampo della Lazio decimato da infortuni e squalifiche, lo spagnolo è pronto a sfruttare le sue grandi doti tecniche e la sua duttilità per interpretare il ruolo di mediano al fianco di Cataldi. Già nella scorsa stagione l'ex Real Madrid era stato sperimentato in quel ruolo da Baroni, quando, in una situazione di emergenza, venne schierato davanti alla difesa. Di certo non impressionò, ma mostrò il grande spirito di sacrificio che lo ha sempre contraddistinto e sul quale Mau intende fare affidamento anche adesso.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, già con Tudor aveva dimostrato di poter essere schierato in diverse posizioni, giocando alle volte come centrale di sinistra, ma con compiti di terzino in fase di possesso. Contro il Genoa, dunque, Gila farà un ulteriore step in questo senso, provando a dare maggiori copertura ed equilibrio ad una squadra che perderà più di qualcosa dal punto di vista qualitativo. Sarri continua a sperare nel recupero di Vecino, ma, se così non dovesse essere, sa di poter contare su una pedina che, quando chiamata in causa in situazioni di emergenza, fin qui non ha mai deluso.

