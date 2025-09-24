Italia, Spalletti: "L'esperienza in Nazionale mi martella ancora in testa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A margine dell'inaugurazione dello Stadio dei Pini a Viareggio l'ex ct della Nazionale Spalletti è tornato a parlare dell'addio amaro alla panchina azzurra.

"L'esperienza della Nazionale è una cosa che mi martella ancora nella testa. Io non devo dimenticarla, devo accettare il dolore e aspettare un momento migliore. Si aspetta altre cose e si convive con il dolore, si deve affrontare", queste le parole riportate da TMW.

