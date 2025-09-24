Lazio - Roma, la rabbia di Castellanos: la frase urlata a Sozza - VIDEO

La gestione del derby da parte di Sozza fa tutt’ora discutere. Il fischietto si è reso protagonista in alcuni episodi durante la gara che hanno visto coinvolto anche Castellanos. L’argentino, subentrato a gara in corso, si costruisce un tiro che finisce di pochissimo al lato della porta. C’è la deviazione di Mancini, ma non per l’arbitro che non concede l’angolo. Il biancoceleste ne è certo e continua a sostenere: “L’ha toccata”, tanto da rivolgersi anche al giallorosso che quel pallone l’ha effettivamente toccato in maniera decisiva.

La gara procede, ma il Taty è piuttosto nervoso. Non ha ben digerito le scelte del fischietto e quando si ritrovano faccia a faccia in occasione dell’espulsione di Belahyane, per l’intervento su Koné, manifesta nuovamente il suo disappunto. Il centrocampista si prende un rosso diretto e l'attaccante biancoceleste va dritto da Sozza con toni decisi affermando: “Non c’è rispetto”. A quel punto, Zaccagni prova a riportare ordine e dice all’arbitro: “Per espellerlo deve affondare, no?!”. Interviene anche Marusic: “Che rosso è?!”. La decisione però è presa. Il tutto è stato ripreso e poi condiviso sui social da Dazn all'interno di "Bordocam".

Mancini a Castellanos: ‍️

Intervento miracoloso nel derby per un pilastro della Roma: stasera l'esordio in #UEL



Davide Bernardi

BordoCam #LazioRoma è disponibile ora su #DAZN! pic.twitter.com/kODnuScJ5Y — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 24, 2025

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE