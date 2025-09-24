Lazio, Briga risponde a Lotito: "Ma il parco giocatori da 300 milioni sta a Formello?"

TUTTOmercatoWEB.com

"Abbiamo 300 milioni di patrimonio immobiliare e altri 300 di parco giocatori". È una frase detta da Claudio Lotito ai taccuini del Messaggero, parte del discorso fatto per smentire le voci sulla crisi del club e per sottolineare il lavoro che la società sta facendo per sbloccare la situazione economica che ha portato al blocco del mercato in estate. Parole che hanno sollevato qualche perplessità e su cui Briga si è ironicamente espresso con un post su "X". "Ma il Parco Giocatori che vale 300 milioni è un Parco che sta a Formello?" ha scritto il cantautore. E poi aggiunto: "Se me dite do sta ce vado a fa na passeggiata. Così pè capì mejo de che Parco se tratta".

