Lazio, Lotito sicuro: "Vado avanti, con me il futuro del club è garantito!"

RASSEGNA STAMPA - Lotito lavora per sbloccare definitivamente il mercato di gennaio. Il presidente della Lazio ha sei giorni per risolvere il problema che quest'estate ha fermato la società, impossibilitata a fare acquisti. "Vengono messe in giro false voci ad hoc sul fatto che la società stia fallendo, quando abbiamo 300 milioni di patrimonio immobiliare e altri 300 di parco giocatori. Io vado avanti per la mia strada, come il futuro di questo club è garantito", ha detto ai taccuini de Il Messaggero. Il patron biancoceleste prevede il ritorno all'equilibrio ecoomico-finanziario-patrimoniali nel breve-medio termine, come si legge anche nel comunicato stampa dell'ultimo progetto di bilancio chiuso al 30 giugno 2025.

