Lazio, Guendouzi out per due giornate: quali partite salta e quando tornerà
Niente Guendouzi per due giornate. Il derby è costato carissimo al francese, espulso proprio nel finale "per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al Direttore di gara". Per questo il centrocampista della Lazio salterà le prossime partite contro Genoa in trasferta e Torino in casa, l'ultima gara prima della sosta per le nazionali di ottobre. Guendouzi tornerà a disposizione solamente contro l'Atalanta, a Bergamo, il 19 ottobre alle ore 18.
