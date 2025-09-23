Lazio, parla Ursino: "Mi sorprende in negativo. C'è qualcosa che non va..."
Ai microfoni di TMW, l’ex direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha toccato diversi temi relativi alle prime quattro giornate di Serie A. In particolare si è espresso anche sulla Lazio, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Roma. Queste le sue parole: “La Lazio? Mi sorprende, davvero. Per me è una grande sorpresa in negativo. Non poteva fare acquisti ma aveva la squadra già fatta. Vuol dire che c’è qualcosa che non va".
