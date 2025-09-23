Fiorentina, i tifosi non saranno a Pisa per il derby: il motivo nel comunicato

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Sono 34 anni che il derby tra Pisa e Fiorentina non si gioca in Serie A, ma i tifosi viola hanno deciso di disertare la trasferta dell'Arena Garibaldi a causa dei prezzi troppo alti per il settore ospiti. Di seguito il comunicato sui social:

"La Curva Fiesole non sarà presente nel settore ospiti di Pisa. Il prezzo del biglietto di 49 euro per un settore popolare non può essere accettato. E una decisione sofferta perché siamo sempre a fianco della nostra Fiorentina, ma essenziale perché 49 euro a partita significa dover rinunciare a vivere la nostra passione. Se non essere presenti in un settore ospiti per noi é un sacrificio, questa volta lo è ancor di più perché si tratta di una partita che Firenze aspettava da anni, un conflitto che affonda le radici nel medioevo e che da sempre viene onorato al meglio. Una partita però, che sarà appannaggio solo di chi se la può permettere. Sono anni che, come gruppi Ultras della Curva Fiesole, abbiamo intrapreso la strada della contestazione al caro biglietti. La nostra linea non cambia: prezzi popolari per settori popolati.

Non entrare a Pisa non è un semplice esercizio di retorica: in un paese in cui i costi di beni essenziali sono alle stelle e in cui gran parte della popolazione affronta difficoltà economiche significative, imporre 49 euro per una partita non è sostenibile. Il caro biglietti si accompagna a tutte le altre scelte scellerate di chi è ai vertici di questo sport meraviglioso, dalle squadre B alle delocalizzazioni delle partite di Supercoppa. Le istituzioni calcistiche e le società si riempiono la bocca di portare le famiglie allo stadio, ma quali famiglie? Quelle che conosciamo noi 49 euro a testa per un settore ospiti non possono né vogliono pagarli. Che fare? Si prenda esempio dalle leghe di altri campionati: la Ligue 1 francese nel 2019 ha fissato a 10 euro il prezzo standard per i settori ospiti. BASTA SPECULAZIONI SUI TIFOSI. PREZZI POPOLARI PER SETTORI POPOLATI".

