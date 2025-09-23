RIVIVI DIRETTA - Women's Cup | Lazio ko, la Roma vince 3-0 e va in finale
Serie A Women`s Cup | Semifinale
Martedì 23 settembre 2025, ore 20:30
Stadio Romeo Menti, Castellammare di Stabia (NA)
ROMA - LAZIO 3-0: 22' Haavi (R), 42' Corelli (R), 81' Viens (R)
ROMA (4-3-3): Lukasova; Di Guglielmo (87' Babajide), Heatley, Van Diemen, Veje; Greggi, Rieke, Giugliano (71' Bergamaschi); Haavi (71' Kuhl), Corelli (62' Viens), Pilgrim (62' Galli). A disp.: Valdezate, Dragoni, Oladipo, Pante, Pandini, Baldi, Klobucarevic. All.: Rossettini
LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly (85' Mesjasz), D'Auria; Cafferata (46' Monnecchi), Vernis (46' Castiello), Simonetti, Oliviero (63' Ashworth-Clifford); Le Bihan; Visentin (71' Martin), Piemonte. A disp.: Karresmaa, Gregori. All.: Grassadonia
Arbitro: Liotta; Assistenti: Ferraro - La Regina; IV Ufficiale: Decimo
Ammonite: 26' Van Diemen (R), 34' D'Auria (L), 93' Castiello (L)
SECONDO TEMPO
90'+3' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+3' Ammonita Castiello.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: 3' di recupero.
87' Cambio per la Roma: esce Di Guglielmo, entra Babajide.
85' Sostituzione Lazio: fuori Connolly per problemi fisici, dentro Mesjasz.
81' Roma ancora in vantaggio! Viens firma il terzo gol delle giallorosse.
80' Viens s'infila, mette un cross per Galli che però non ci arriva. La palla si perde sul fondo. La Lazio riparte da Durante.
71' Sostituzione Lazio: fuori Visentin, dentro Martin. Per la Roma escono Giugliano e Haavi: dentro Bergamaschi e Kuhl.
69' Girata di Le Bihan a memoria per Visentin, provvidenziale l'intervento di Lukasova.
66' Dagli sviluppi di un calcio d'angolo arriva la conclusione di Le Bihan che però viene respinta dalla difesa giallorossa.
63' Sostituzione Lazio: fuori Oliviero, dentro Ashworth-Clifford.
62' Doppio cambio per la Roma: fuori Pilgrim e Corelli, dentro Galli e Viens.
54' Greggi, dal limite dell'area, sfiora il gol. La conclusione finisce sul fondo, si salva la Lazio.
51' Cross dalla sinistra di D'Auria, esce Lukasova che fa sua la sfera.
46' Duplice cambio per la Lazio: fuori Cafferata e Vernis: dentro Monnecchi e Castiello.
46' Inizia la ripresa!
PRIMO TEMPO
45' Duplice fischio: termina il primo tempo
42' Gol della Roma! Corelli, sola in mezzo a due biancocelesti riesce a superare la difesa e calcia fortissimo in porta. Imprendibile per Durante.
38' Corelli arriva fino in fondo da sola, cerca il gol ma c'è l'uscita di Durante che salva la porta.
34' Ammonita D'Auria per un intervento su Pilgrim.
33' Altra chance per le giallorosse! Ancora Giugliano che chiama in causa Durante. Lazio in difficoltà.
29' Occasione per la Roma! Di Guglielmo per Corelli che col filtrante trova Giugliano sola in area di rigore. La 10 prova la conclusione, ma colpisce il palo.
27' La Lazio conquista un calcio di punizione. Le Bihan incaricata alla battuta, la conclusione sfiora la traversa e si spegne sul fondo.
26' Van Diemen è la prima ammonita del match per un intervento su Visentin
22' Roma in vantaggio! Apertura di Pilgrim per Haavi che punta e elude Reyes, poi beffa Durante.
20' Conclusione di Veje, c'è la parata di Durante che fa sua la sfera con facilità.
19' Simonetti mette una buona palla dentro per Visentin, ma la difesa giallorossa riesce in qualche modo a liberare.
12' Primo corner anche per la Roma. Giugliano dalla bandierina per Haavi che, dalla distanza, calcia di prima intenzione col destro, ma non centra la porta.
7' Cross di prima intenzione di Giugliano, Oliviero allontana di testa.
3' Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva il primo squillo della Lazio con Simonetti. La biancoceleste, al centro dell'area, calcia al volo ma la conclusione si spegne sul fondo.
2' Subito la conclusione dalla distanza di Piemonte, c'è deviazione. Primo giro dalla bandierina per la Lazio.
1' È la Roma a muovere il primo pallone.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Roma - Lazio Women, semifinale di Women's Cup. Appuntamento alle 20:30 col calcio d'inizio.
