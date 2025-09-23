Lazio, Hernanes sul derby: "Tavares, che errore! Ma quante occasioni da gol..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Hernanes analizza il derby della Capitale. L'ex centrocampista in due video pubblicati su Instagram ha parlato sia dell'errore di Nuno Tavares sul gol di Pellegrini che delle occasioni avute dalla Lazio, che secondo lui meritava di più contro la Roma. Di seguito le sue parole.

“Nuno Tavares? Non si tratta dell’errore tecnico, ma della violazione di tre principi fondamentali del gioco del calcio. Il primo, il principio dello spazio: nell’area di rigore avversaria non si deve improvvisare, ma bisogna attuare ciò che si è preparato in allenamento con il resto della squadra. Il secondo, il principio del movimento: nell’area di rigore avversaria il pallone deve essere giocato verso l’esterno, non all’interno verso lo specchio della porta. In questo caso, il rischio lo puoi prendere ma sempre essendo consapevole del possibile errore. Il terzo, il principio della forza: tutti vogliono fare gol, quindi nelle zone basse del campo sei maggiormente pressato. In questo caso, non devi andare incontro ai tuoi avversari come ha fatto Tavares. Perché non faccio l’allenatore? Proprio per questo, se con me violi questi tre principi ti cambio subito”.

“Nelle occasioni da gol che ha avuto la Lazio si vede perché il calcio è un gioco molto difficile. Sul tiro di Pedro serviva meno forza e più precisione. Su quello di Zaccagni, un po’ più di forza, così che la palla può arrivare nell’angolo opposto. Per quanto riguarda il palo di Cataldi, ci voleva un po’ più di curva, più giro al pallone. La Lazio meritava un risultato migliore”.

