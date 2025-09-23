Coppa Italia, sarà Lazio-Milan agli ottavi: quando si giocherà?

Il Milan batte il Lecce e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia dove troverà la Lazio. I rossoneri, grazie al 2-0 inflitto ai salentini strappano il pass per la prossima fase della competizione. La sfida contro i biancocelesti, che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma (e sarà inclusa nell'abbonamento per il campionato) si giocherà a partire da dicembre. La data però è ancora da stabilire, con il 3 dicembre come appuntamento indicativo.

