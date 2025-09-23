Impallomeni sicuro: "Il derby è stata la miglior partita della Lazio di Sarri!"

Parla Stefano Impallomeni. L'ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso il suo pensiero sul derby giocato dalla Lazio contro la Roma. Nonostante le tante occasioni da gol dei biancocelesti, hanno vinto i giallorossi grazie alla rete nel primo tempo di Pellegrini, che ha sfruttato l'errore di Nuno Tavares. Di seguito le parole dell'opinionista: "La Lazio vista nel derby ha prodotto uno sforzo importante, tra mille limiti. Forse è stata la miglior partita della Lazio di Sarri".

