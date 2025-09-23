Coppa Italia, sarà il Milan l'avversaria della Lazio: battuto il Lecce

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Lazio-Milan la partita che si giocherà agli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri di Massimiliano Allegri, infatti, si sono imposti per 3-0 contro il Lecce nella sfida valevole per i sedicesimi della competizione. A cambiare la partita è l'espulsione di Seiebert per fallo da ultimo uomo al 18' su Nkunku che lascia in inferiorità numerica gli uomini di Di Francesco. Pochi minuti dopo, due per l'esattezza, arriva anche la rete che sblocca il match con Gimenez che devia in porta un cross di Bartesaghi. A chiudere la sfida, nel secondo tempo, sono Nkunku - che segna il suo primo gol in rossonero - e Christian Pulisic.

