Roma, Rossettini: "La Lazio è partita forte, ha valori importanti ma..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Rossettini, il tecnico della Roma Femminile, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria nel derby valido per la semifinale di Women's Cup. Le sue considerazioni: “Ci tenevamo tantissimo, è una partita particolare. I colleghi maschi recentemente hanno fatto il loro dovere e non volevamo essere da meno, le ragazze hanno tirato fuori una prestazione con personalità. La Lazio è partita forte e ce lo aspettavamo, è una squadra che ha valori importanti e grande fisicità. Noi stiamo vivendo un periodo intenso, tante partite da dentro o fuori".

