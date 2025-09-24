Lazio | Tavares alla Lulic? Reja approva l'idea: "Vediamo cosa si inventa Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L’ipotesi Tavares mezzala resta per ora solo un’idea, legata ai rientri di Vecino, all’adattamento di Belahyane e ai tempi di recupero di Dele-Bashiru e Rovella. Ma una cosa è certa: a Sarri manca l’invasore, il centrocampista capace di buttarsi dentro quando Castellanos arretra per cucire il gioco. Lo scorso anno Baroni sopperì con il doppio centravanti (Castellanos-Dia) e due mediani. Ora Sarri, dopo il derby e l’emergenza a centrocampo, è costretto a inventare. Una soluzione porta a Tavares: da terzino soffre e incide poco, ma da mezzala potrebbe avere più libertà e coperture.

Anche Edy Reja, raggiunto dai microfoni del Corriere dello Sport, apre alla possibilità: "Forse sì, da mezzala avrebbe libertà di azione e coperture superiori. Ora dopo il derby perso e la falsa partenza serviranno calma, serenità e tranquillità." Reja spiega anche che è una situazione complicata ma la squadra è buona, non da buttare, e in estate pensava potesse competere per l’Europa: "Nutro profonda stima in Sarri, non entro nel suo lavoro. Certo ora questo forse diventa il momento di tirare fuori nuove idee. Vedremo se Maurizio inventerà qualcosa".

Il parallelo con Lulic nel 2011/12 è inevitabile: Reja cercava un terzino sinistro da abbinare a Radu, ma aveva più caratteristiche offensive che difensive e lo trasformò in mezzala, fino a farne un punto fermo della Lazio. "Non era un terzino classico – ricorda – si buttava dentro con velocità e copriva bene. Tavares è diverso, più tecnico e con dribbling: può sorprendere anche nei rientri".

