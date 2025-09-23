Lazio, Grassadonia a Sky: "Questa sconfitta fa male, dopo il derby degli uomini..."

Gianluca Grassadonia, dopo la sconfitta con la Roma che è costata l'eliminazione della Lazio dalla Women's Cup, ha parlato così ai microfoni di Sky: “Siamo partiti molto bene, la squadra è entrata in campo con coraggio poi alle prime difficoltà la squadra è entrata in campo con tensione. Abbiamo sbagliato tanto e di solito non lo facciamo, abbiamo un po’ rinunciato a giocare. Questa sconfitta ci servirà tanto, è l’inizio di un percorso. Due anni fa eravamo in B, l’anno scorso la squadra ha fatto un buon campionato. Certamente la sconfitta fa male, ma ci fortifica per il futuro”.

“Ho fatto il calciatore tanti anni e so che quando giochi certe partite secche così importanti, hai l’abitudine di farlo. Siamo all’inizio di un percorso, la squadra questa semifinale l’ha meritata e l’ha voluta tanto però bisogna fare i complimenti alla Roma. Fa male, soprattutto perdere un derby. Bisogna guardare avanti con grande fiducia”.

“Obiettivo? Alzare l’asticella rispetto allo scorso anno dove abbiamo buttato parecchi punti per mancanza anche di malizia, vogliamo fare bene e confrontarci con queste squadre importanti. Continuiamo a lavorare duro. La squadra esce sconfitta dal campo, ma ha fatto un grande step a livello di mentalità perché dobbiamo giocare queste partite per crescere. Volevamo arrivare in finale, perdere un derby fa molto male e questo ci deve dare la forza di andare avanti e partire forte in campionato. Abbiamo la fortuna di essere in una società che cura tanto il comparto femminile, volevamo regalare loro la soddisfazione anche dopo il derby perso dagli uomini. L'importante è essere arrivati e continuare a lavorare con serietà come fa questo gruppo".

