Lazio | Calisti: "Tavares deve togliersi la spocchia. Guendouzi? È gravissimo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Ernesto Calisti ha commentato il derby perso dai biancocelesti, esprimendosi su quanto fatto da Tavares e Guendouzi. Ecco le parole dell'ex calciatore:

"A me la Lazio è piaciuta, poteva finire diversamente, siamo stati sfortunati. La Roma non mi è sembrata irresistibile, ha concesso tanti spazi alla Lazio. Ne ha approfittato ma non ha finalizzato, sta tutto qui.

Tavares e fase difensiva? Ce l’ha nelle corde, può farlo. Bisogna lavorare sulla testa di questo calciatore. Deve togliersi questa superficialità, questa spocchia che ha, perché non puoi permettertelo. Deve capire che quella è una zona pericolosa, non è difficile da capirlo. Poteva appoggiarla al portiere senza problemi, non aveva rischiato nulla fino a quel momento, stava dominando.

In quel momento s’è rotto l’equilibrio e hai anche rischiato di prendere il secondo gol. Poi nella ripresa ha ricominciato a giocare, non meritavamo di perdere. Se c’era Fascetti, l’avrebbe tolto subito e non l’avrebbe fatto più giocare.

Dia? Dobbiamo migliorare e migliorare molto. Aveva fatto tutto bene, ma lì non devi cercare il primo palo, solitamente si cerca di incrociare il tiro, fare uno scavetto. Non prendere la porta così è stata una cosa incredibile. In fase di finalizzazione dobbiamo migliorare molto. C’è stata anche una palla di Castellanos, con un po’ di precisione in più sarebbe arrivato anche il gol.

Bisogna compattarsi, speriamo che Sarri possa lavorare sulla testa ma anche dal punto di vista tattico, perché ora siamo anche in emergenza. Guendouzi? È finita la partita, devi chiuderti la bocca, andare dentro e lavorare. Un errore gravissimo che ha commesso, che ha messo in difficoltà la squadra, l’allenatore. Non devono esistere queste cose. Prendersela con l’arbitro a fine partita e fare quel che ha fatto mi sembra veramente poco logico".

