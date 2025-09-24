Lazio, partenza shock quasi inedita: il dato tra preoccupazione e ottimismo

I risultati raggiunti dalla Lazio in queste prime giornate non rappresentano l'inizio di stagione che l'ambiente biancoceleste si auspicava. Tre punti in quattro giornate sono veramente pochi. Troppo pochi. Una situazione quasi inedita, tanto da essersi verificata solamente tre volte negli ultimi cinquant'anni. L'ultima volta nella stagione 2023/24, proprio la stagione che finì con le dimissioni di Sarri e l'arrivo di Tudor. Il resto è storia.

C'è un precedente però che può indurre a ritrovare un pizzico di ottimismo: prima ancora era accaduto nella stagione 2014/15, quando la squadra di Pioli poi si riprese e concluse al terzo posto, guadagnandosi l'accesso ai preliminari di Champions League. Invece, all'estremo opposto, troviamo un precedente preoccupante. Ancor più indietro nel tempo, oltrepassando i cinquant'anni, accadde lo stesso nella stagione 1970/71, quando la Lazio scese in cadetteria concludendo la stagione al penultimo posto con 22 punti (non c'erano ancora i tre punti a vittoria).

