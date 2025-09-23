WOMEN | Lazio, Grassadonia a LSC: "Abbiamo fatto confusione, è mancata..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Mirco Sorrentino/Uff. Stampa Paganese

"La Roma ci è stata superiore soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto confusione". È il commento a caldo di Gianluca Grassadonia, ai microfoni ufficiali del club, dopo la sconfitta della Lazio Women contro la Roma in semifinale di Women's Cup. Il tecnico delle biancocelesti, proseguendo, ha aggiunto: "Non abbiamo lavorato bene su quella che è stata la nostra forza sempre, la pressione controffensiva. La sconfitta fa tanto male, ma deve far crescere la squadra. Abbiamo preso il gol su una palla nostra persa in mezzo al campo, la gestione è mancata. Ripeto, ci sta. Avevamo anche il desiderio di capire come si sarebbe comportata la squadra in un derby così importante, c’è da lavorare"

"Faccio i complimenti alla squadra perché al secondo tempo è entrata in campo con la voglia di vincere nonostante fossimo sotto 2-0. Le ragazze le ho abbracciate, hanno dato tutto. Analizzeremo la gara capendo le difficoltà e che abbiamo bisogno di vivere certe partite con certe tensioni, la Roma è sicuramente più abituata. Non dimentichiamo questa sconfitta, andiamo avanti con fiducia. Loro ci tenevano a andare in finale, questo è segno di mentalità. La mia squadra ha orgoglio e determinazione, questa sconfitta non deve buttarci giù ma fortificarci. Il campionato è difficile, il livello si è alzato. Ci dobbiamo portare la tensione di questa gara perché ce ne saranno altre cosi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE