Lazio, senti Orlando: "La squadra gioca, ma è stata tanto sfortunata..."

Il punto sulla Lazio. A parlare è Massimo Orlando, che ai microfoni di TMW Radio ha spiegato la situazione in casa biancoceleste. Dopo quattro giornate di campionato, la formazione di Sarri si trova a soli tre punti in classifica, con tre sconfitte (di cui una nel derby) e una vittoria contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "Lazio? Sarri ha ereditato una squadra che non ha fatto mercato, le aspettative erano alte e poi è stata anche sfortunata. La squadra un po' gioca".

