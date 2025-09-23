Lazio, Vitale su Sarri: "Sta attraversando un momento di grande difficoltà..."

Tre punti in quattro partite. La stagione della Lazio è partita fortemente in salita, dopo un'estate tormentata per il mercato bloccato nonostante il ritorno in panchina di Sarri. Ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato proprio del lavoro del tecnico in biancoceleste. Queste le sue parole: "Non è stato fatto mercato, secondo me lui ha puntato su questi giocatori che ha in mano. Lui è bravo a non prendere gol, ma in questo momento la Lazio ha giocato solo col Verona. Sta attraversando un momento di grande difficoltà".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.