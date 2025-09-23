Roma, multa pesantissima contro la società dopo il derby: la colpa è dei tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo le squalifiche per Guendouzi e Belahyane, la Lazio dopo il derby della Capitale è stata punita dal Giudice Sportivo anche con un'ammenda. La società biancoceleste, però, non è la sola. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Serie A, infatti, alla Roma è andata anche peggio sotto l'aspetto economico, con il Giudice Sportivo che ha deciso di sanzionare i giallorossi con una multa da ben 10.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco".

