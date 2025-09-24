Lazio, Rovella tormentato dalla pubalgia: i dubbi tra operazione e terapie

RASSEGNA STAMPA - Attesa per Rovella. La Lazio aspetta la sua decisione sull'operazione per la pubalgia. Ieri il centrocampista è stato sottoposto a un esame di risonanza magnetica, mentre oggi è previsto un altro consulto medico, come riportato da Il Corriere dello Sport. A giugno lo stesso tipo di problema, la “Groin Pain Syndrome”, l'ha risolta Zaccagni, tornato dopo un mese in campo.

Proprio il capitano, insieme allo staff medico del club e Sarri, hanno consigliato a Rovella di operarsi. Dovrebbe fermarsi per circa 4 settimane e avere un recupero veloce. L'altra alternativa, non senza incognite, è quella della terapia conservativa e la gestione tra riposo e allenamento. Così facendo, il centrocampista continuerebbe a entrare e uscire dal campo, come successo tra Sassuolo e Roma.

La scelta spetta al giocatore, oggi potrebbe essere il giorno giusto per capire cosa deciderà di fare. Ma non è escluso che Rovella possa spostarsi anche a Milano per un'ulteriore visita specialistica. Come scrive il quotidiano, sino a sabato, e anche ieri, il numero 6 non era così convinto di operarsi: ora è molto deluso e demoralizzato. Nel caso in cui finisse sotto i ferri, salterebbe Genoa, Torino, Atalanta, Juve e Pisa a ottobre, rientrando prima o subito dopo la sosta di novembre. Il programma ovviamente cambierebbe se scegliesse la strada della terapia conservativa.

