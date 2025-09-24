Lotito non ha dubbi: "La Lazio è un club virtuoso e una società sana"

TUTTOmercatoWEB.com

Parla Lotito. Ai taccuini de Il Corriere della Sera, il presidente della Lazio ha parlato della situazione del club biancoceleste dopo il mercato bloccato di quest'estate e l'ultimo progetto di bilancio al 30 giugno 2025. Di seguito le sue parole: "La Lazio è una società sana. Lo dimostrano gli investimenti fatti per esempio su Formello o per la progettazione dello stadio. Questo è un club virtuoso, ma il blocco del mercato ci ha penalizzato. Non abbiamo potuto sfruttare alcune plusvalenze, circa 20- 30 milioni, che avevamo programmato. Io stesso ho deciso di non vendere alcuni giocatori, per quanto le offerte fossero convenienti, perché non avremmo potuto sostituirli. Vogliamo sfruttare il player-trading, come fatto con Tchaouna. Ma così eravamo impossibilitati a farlo".

