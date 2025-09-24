Lazio, Lotito spiega: "Ora vogliamo sfruttare il player-trading. Con il blocco..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'estate della Lazio è stata tormentata dal blocco del mercato. Nessun acquisto, niente tesseramenti: tutto questo perché la società biancoceleste ha sforato i tre parametri economici fondamentali. A questo proposito, il presidente Lotito è tornato sulla questione ai taccuini de Il Corriere della Sera, spiegando i problemi che ha portato questa situazione e come si muoverà in futuro.

Queste le sue parole: "Il blocco del mercato ci ha penalizzato. Non abbiamo potuto sfruttare alcune plusvalenze, circa 20- 30 milioni, che avevamo programmato. Io stesso ho deciso di non vendere alcuni giocatori, per quanto le offerte fossero convenienti, perché non avremmo potuto sostituirli. Vogliamo sfruttare il player-trading, come fatto con Tchaouna. Ma così eravamo impossibilitati a farlo".

