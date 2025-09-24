Lazio, Lotito sul futuro: "Recupereremo dei soldi, ecco come. E per l'Olimpico..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lotito guarda avanti. Il presidente della Lazio è sicuro che il club possa crescere negli anni a venire, come ha dichiarato ai taccuini de Il Corriere della Sera: "Dal 2027 recuperiamo circa 25 milioni di cassa fra i debiti spalmati col Fisco anni fa, quelli per il periodo Covid". Nessun problema, quindi: il patron biancoceleste ha già fatto il piano per il futuro. "Se tutto andrà bene, risparmieremo sull’affitto dell’Olimpico", ha poi aggiunto. Anche se per quello serve il via libera sul Flaminio.

