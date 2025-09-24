Lazio | Caso Tavares: atteso un confronto con la squadra a Formello

RASSEGNA STAMPA - Due giorni di stop per provare a smaltire il contraccolpo del derby e ripartire con meno pesi mentali. Sarri ritroverà oggi pomeriggio la squadra a Formello, avviando la settimana che porterà a Genoa-Lazio, in programma lunedì sera come ultimo match della 5ª giornata. Domani è prevista una doppia seduta, rifinitura fissata per domenica.

Il tecnico parlerà al gruppo, come fa sempre alla ripresa, ma stavolta il chiarimento avrà un peso particolare. Già domenica c’erano stati due confronti interni: uno all’intervallo, l’altro a fine partita. Al centro delle critiche era finito Tavares, rimproverato non solo per l’errore ma anche per la reazione poco orgogliosa dopo il cambio con Pellegrini.

Anche Zaccagni non aveva risparmiato frecciate, prima in campo e poi nelle interviste. Ci sarà occasione per un chiarimento diretto tra i due. Intanto, la società e Sarri lavorano per ricompattare il gruppo, chiamato ad affrontare Genoa e Torino (4 ottobre) in piena emergenza tra infortuni e squalifiche.

