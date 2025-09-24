Lazio, Lotito contro il blocco del mercato: “Non aveva senso! Vi spiego…”

RASSEGNA STAMPA - Lotito torna sul blocco del mercato. La Lazio non ha potuto operare in estate poiché bloccata dalla Covisoc a causa di tre indici fuori norma e il presidente, ai microfoni del Corriere della Sera, è tornato sull'argomento: "Il regolamento non ha senso! Non ha senso usare un metodo nel primo semestre, abolirlo dal primo luglio e usarne poi un altro", protesta Lotito, ricordando che adesso ci si è adattati alla UEFA.

Sulla società, il presidente specifica che "non ha leasing, bond o mutui aperti", ma che ad aver penalizzato la Lazio sono stati i vari investimenti fatti: "un controsenso". Infine, propone un altro metodo per verificare il vero stato di salute di un'azienda: "Andrebbe introdotto l'indice di solidità, che dovrebbe tener conto anche del pattrimonio", spiegando che la Lazio ha 350 milioni di patrimonio immobiliare - pur non avendo ancora uno stadio di proprietà - e che la rosa ne vale altri 350.

