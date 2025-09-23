Open Var, Rocchi su Tudor: "Ha ragione sul rosso a Orban ma abbassi i toni"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Rocchi, designatore di Can A e B, nella seconda puntata di Open Var si è soffermato su alcuni episodi controversi dell’ultima giornata di campionato e, in particolare, su quanto accaduto in Verona-Juventus e sul mancato rosso a Orban.

"In questo caso era corretto dare il rosso, il giocatore guarda l'avversario, rosso da dare in campo, Var e Avar hanno trattato il caso troppo velocemente. Tudor? Nel caso di Orban ha anche ragione, ma vorrei che fossero usati termini corretti, usare toni eccessivi non è il caso: chiedo collaborazione, sennò diventa una gazzarra. C'è stato un allenatore che ha subìto un rigore all'ultimo minuto ed è stato espulso, ma i toni sono stati normali. Come tratto i ragazzi dopo gli errori? Noi siamo sempre molto severi. Qui, nonostante ci sia un Var fra i migliori e che ha sbagliato, succede, noi sospendiamo per una questione disciplinare, non tecnica. E comunque conta la meritocrazia”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.